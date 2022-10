Buone notizie per chi vuole acquistare un iPhone ad un prezzo più vantaggioso, infatti quest’oggi su Amazon è presente con un super sconto l’iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna. Non è l’ultimissimo device ideato da Apple, ma può dire ancora la sua sul mercato grazie ad un comparto tecnico di tutto rispetto. Se quindi si ha il desiderio di avere tra le mani un iPhone, ma ad un costo più ragionevole, la scelta può ricadere proprio su questo modello presente in offerta quest’oggi su Amazon.

Evidente abbassamento del prezzo per iPhone 12 su Amazon ad ottobre qui in Italia

Calo ulteriore, rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Approfondendo il tutto si può notare come l’iPhone 12 verde da 64GB di memoria interna abbia un costo di 679 euro ed è il risultato di uno sconto del ben 19% applicato sul prezzo consigliato in precedenza che era di 839 euro. Il risparmio è piuttosto notevole ed anche se parliamo di una variante di qualche anno fa, può senza dubbio far comodo a qualche utente. E’ stato uno degli iPhone più venduti da Apple negli ultimi anni e sono ancora tantissimi gli utenti in tutto il mondo che lo possiedono.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (64GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Un prodotto affidabile che potrà contare per molti anni ancora sull’ultima release del sistema operativo iOS. Attualmente su Amazon la disponibilità di questo iPhone 12 verde da 64GB è immediata ed in pochissimi giorni può arrivare a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. C’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di dilazionare la spesa nel tempo. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche che riguardano questo iPhone 12. In primis ritroviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente per smartphone.

Spazio ad un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.