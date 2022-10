Procedere con gli screenshot WhatsApp di contenuti privati nelle chat è di certo una pratica lesiva (in molti casi) della privacy di chi invia messaggi. Dalla parti di Meta lo sanno bene, tanto è vero che Mark Zuckerberg (da tempo) aveva promesso l’introduzione di una funzione limitativa a tal proposito. Quest’ultima non è ancora definitiva e ufficiale per tutti ma è alla portata dei beta tester Android, come ci segnala l’informatore WABetaInfo.

Quali screenshot saranno bloccati

Il nuovo aggiornamento sperimentale del servizio di messaggistica non provvede a bloccare tutti gli screenshot nelle chat ma solo alcuni tipi di contenuti. Come è noto ai più, da tempo è stata introdotta in app una funzione per la quale i messaggi possono essere inviati per una sola visualizzazione (successivamente scompaiono). Chi ricorre a questa opzione, di certo, vuole preservare la propria riservatezza ed evitare che l’interlocutore (a sua volta) inoltri i messaggi a chiunque altro. Ebbene, il blocco degli screenshot viene introdotto proprio per questa tipologia di contenuti appunto. Questi verranno visualizzati una sola volta e poi scompariranno e in maniera automatica sarà bloccata la loro cattura.

Qualche chiarimento

Il blocco degli screenshot WhatsApp, almeno quello dei contenuti da visualizzare una sola volta, sarà un vera e propria manna dal cielo per la sicurezza dei propri dati. Ci sono però delle precisioni da fare necessariamente in merito alla funzione. La prima cosa da dire è che l’eventuale tentativo di cattura dello schermo non verrà comunque notificato al suo diretto “proprietario”. Chi è particolarmente irrispettoso della privacy altrui, potrebbe comunque trovare un preciso escamotage contro il blocco: in particolar modo, dotandosi di un altro smartphone, potrebbe semplicemente scattare una foto e comunque conservare quanto doveva avere vita breve ed essere riservato. Bisognerebbe dunque sempre porre la massima attenzione su quanto condiviso, soprattutto valutando i nostri interlocutori.

Continua a leggere su optimagazine.com