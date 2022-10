Ci sono diverse novità che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore, a proposito delle voci che gravitano attorno al Samsung Galaxy S23, considerando quanto raccolto oggi 4 ottobre in merito alla serie che potremo toccare con mano tra poco più di quattro mesi. Se da un lato ieri ci siamo soffermati sul discorso cover con un altro articolo, questa mattina bisogna capire quali possano essere i reali punti di forza dei suddetti device. Uno degli aspetti più importanti da dover prendere in considerazione coi suddetti device riguarda senza ombra di dubbio la batteria.

Quali saranno i reali punti di forza della serie Samsung Galaxy S23 il prossimo anno

Nello specifico, a detta di una fonte come GalaxyClub, pare che il Samsung Galaxy S23 Plus possa essere dotato di una batteria da 4.700 mAh, vale a dire 100 mAh più grande di quella del Galaxy S22 Plus. Inutile dire che l’autonomia complessiva dipenda soprattutto dalle varie ottimizzazioni dei consumi, ma sulla carta è un interessante passo in avanti dal quale partire. Ancora, il Samsung Galaxy S23 Ultra potrà disporre di una batteria da 5.000 mAh come i precedenti smartphone Galaxy S Ultra.

Ad oggi, purtroppo, la capacità della batteria del Samsung Galaxy S23 standard è ancora un mistero, anche se possiamo presumere che il modello base avrà un aumento simile nelle dimensioni della batteria rispetto a quanto riportato poco fa sul Galaxy S23 Plus. Ancora, la stessa fonte ritiene che il produttore punterà su una fotocamera ultra-wide da 12 MP per Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus. Probabile che lo stesso sia vero per il Galaxy S23 Ultra.

Infine, come riporta SamMobile, è probabile che la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S23 possa essere anticipata di tre settimane, secondo quanto raccolto di recente. Altre fonti parlano di evento organizzato con un mese di anticipo, o entro la prima settimana di febbraio.