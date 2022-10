Il modello Apple Watch SE del 2021 è tutt’oggi uno dei preferiti dagli utenti e amanti di smartwatch. Adesso, tra l’altro, grazie ad un super sconto del 24% su Amazon, il dispositivo è ancora più interessante e desiderabile. L’orologio intelligente del colosso di Cupertino, infatti, è disponibile al prezzo di 249 euro (invece di 329 euro di listino) con un risparmio di 49,80 euro. Il modello in questione ha una cassa da 44mm (per polsi da 140‑220mm), dotato di connettività GPS e nelle colorazioni Argento/blu abisso e Grigio siderale/mezzanotte. Il dispositivo, venduto e spedito dall’e-commerce , potrete acquistarlo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di 49,80 euro ognuna.

Offerta 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio color argento... Con il modello GPS rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio

Apple Watch SE ha lo stesso ampio display Retina dei modelli Series 6,...

L’ Apple Watch SE (2021) sfoggia un display Retina OLED, il 30% più ampio dei precedenti modelli Series 3 e lo stesso dei modelli Series 6. L’orologio è dotato di sensori evoluti, in grado di monitorare allenamenti e obiettivi di fitness, e funzioni potenti sia per la salute che per la sicurezza. Grazie all’app Sonno l’orologio il device vi aiuterà a creare una routine per quando è il momento di andare a letto informandovi anche sulla qualità del vostro sonno. Potrete ricevere telefonate, messaggi e ascoltare musica direttamente sullo smartwatch grazie al GPS. Con Apple Watch misurate quotidianamente il vostro movimento, registrando il tipo di allenamento come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo, ed i progressi compiuti che potete controllare nell’app Fitness su iPhone.

Tra le altre cose, potrete ricevere le notifiche nel caso in cui la frequenza cardiaca dovesse risultare troppo alta o troppo bassa, oppure qualora il ritmo risultasse irregolare. Con Apple Watch SE (2021) sarà anche possibile fare acquisti e pagare all’istante ed in totale sicurezza grazie ad Apple Pay. Il dispositivo è dotato anche di USB-C con cavo magnetico (1m) per la ricarica. Infine, l’orologio necessita di iPhone 6s o successivo con a bordo il sistema operativo iOS 14 o successivo.

