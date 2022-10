Le riprese de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 sono appena iniziate. Stando a quanto si apprende, la produzione della seconda stagione della serie Amazon è iniziata lunedì nei Bray Studios, appena fuori Londra.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 è attualmente il titolo più forte e più visto sulla piattaforma Prime Video. La prima stagione è in cima alle classifiche di streaming dopo la sua settimana di debutto con 1,3 miliardi di minuti visualizzati (probabilmente un record della serie Amazon dato che sono state rilasciate solo due episodi della durata di due ore).

La prima stagione della serie tv è stata girata in Nuova Zelanda per un periodo di tempo lunghissimo, ben 18 mesi, e in piena pandemia. Per la seconda stagione, che sarà composta da otto episodi, Amazon ha spostato la produzione dello show nel Regno Unito, che è considerato più economico ed è anche il luogo in cui la società sta creando un hub multishow.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 rilascerà il suo settimo e penultimo episodio della prima stagione questa settimana. La serie tv racconta la leggendaria Seconda Era secondo i romanzi scritti dall’autore JRR Tolkien. Un gruppo di eroi disparati si uniscono gradualmente per combattere il ritorno dell’oscurità nella Terra di Mezzo.

Gli Anelli del Potere si compone di un cast corale dove troviamo: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Ne Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2 vedremo un nuovo personaggio, Círdan (l’attore che lo interpreterà non è stato ancora scelto), che uno dei più vecchi e saggi degli elfi.

Continua a leggere su optimagazine.com.