Il mondiale di Formula 1 sta andando a tutto gas. Dopo lo scorso appuntamento di Singapore, vinto da Sergio Perez su Red Bull e seguito dal duo Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Circus torna a dare spettacolo subito con un’altra entusiasmante tappa: il GP Giappone 2022. Il prossimo weekend di gara, in programma dal 7 al 9 ottobre, si disputerà sul circuito di Suzuka. A questo punto, non ci resta che dare maggiori informazioni sul tracciato e scoprire dove vedere la diretta TV e streaming dell’appuntamento nipponico.

Il circuito di Suzuka è un autodromo giapponese tra i più importanti al mondo, grazie a diverse caratteristiche che l’hanno reso caratteristico ed originale. È stato costruito dalla Honda all’interno di un parco giochi nei pressi dell’omonima città di Suzuka, in Giappone. Il tracciato fu inaugurato nel 1962, si snoda in 18 curve totali ed è lungo 5807 metri. Ospita ben quattro categorie del Motorsport: Formula 1, Motomondiale, 8 Ore di Suzuka e la NASCAR. Su questa pista, il tempo record assoluto (ottenuto in una gara di F1) è stato registrato nel 2019 da Lewis Hamilton su Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ fermando il cronometro su 1’30”983.

Adesso, andiamo a vedere quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara stagionale. Il Gran Premio del Giappone 2022 inizierà venerdì 7 ottobre con le Prove Libere 1 alle ore 05.00 (orario italiano), successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 08.00, mentre sabato 8 ottobre toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 05.00 ed alle Qualifiche alle ore 08.00. La gara, invece, si terrà domenica 9 ottobre alle ore 07.00. Il GP di Suzuka sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in differita le qualifiche, alle ore 16.30 e la gara alle ore 16.00.

