Di recente Google aveva dichiarato di essersi messo a lavoro per apportare interessanti novità e miglioramenti ad Android Auto, ovvero lo standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere utilizzati a bordo delle vetture tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto. In maniera dettagliata, il colosso di Mountain View aveva promesso che entro il termine dell’estate 2022 avrebbe rilasciato un aggiornamento mediante cui l’interfaccia utente, conosciuta con il nome di Coolwalk, si sarebbe rivoluzionata.

Tuttavia, l’estate si è conclusa ed è giunto l’autunno, ma ancora nessun segnale di Coolwalk, anche se qualche giorno fa Google ha rilasciato diversi update per Android Auto, di cui il più recente corrisponde alla versione 8.2 beta. Nelle ultime ore gli sviluppatori del sistema di infotainment ne hanno rilasciato una nuova versione, ovvero la 8.2.6239, anche se per adesso non è ancora pronto un changelog ufficiale. Forse dovrebbe trattarsi esclusivamente di un piccolo aggiornamento, il cui scopo è quello di risolvere diversi bug segnalati dagli utenti in merito alle precedenti release dell’app e che, probabilmente, si preparerà a portare l’attesissimo Coolwalk. A seguire il log delle modifiche apportate con la nuova versione: funzionalità non disturbare migliorata, modalità oscura sull’interfaccia utente dell’auto adesso indipendente dallo smartphone, correzioni di bug e altri miglioramenti.

Eppure, malgrado i recenti annunci da parte degli sviluppatori dell’azienda californiana, Android Auto è quell’applicazione a cui Google ancora non dedica molta attenzione e per cui ritarda ad arrivare l’aggiornamento dell’interfaccia utente. Forse i continui ritardi sul rilascio della nuova versione lasciano ben pensare che l’idea Coolwalk possa essere addirittura accantonata definitivamente. Insomma, nell’attesa che possano giungere interessanti novità a riguardo, vi indichiamo come scaricare la nuova versione 8.2.6239 di Android Auto: il recente update dell’app di infotainment di Google si può scaricare dalGoogle Play Store.

