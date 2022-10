Quest’oggi su Amazon è presente una super offerta che riguarda l’iPhone 13, top di gamma dello scorso anno di stampo Apple che gode però ancora di buon mercato. Se si ha intenzione di avere tra le mani questo dispositivo ad un prezzo più conveniente rispetto a qualche giorno fa, non bisogna sicuramente lasciarsi scappare tale occasione. L’iPhone 13 in offerta su Amazon è il modello Mezzanotte da 128GB di memoria interna, anche se bisogna attendere un bel po’ di tempo per averlo direttamente a casa propria.

Finalmente aggressivo l’iPhone 13 su Amazon: prezzo in netto calo a partire da oggi 3 ottobre

A distanza di due giorni, dunque, cala ulteriormente il prezzo. Attualmente non si parla di disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, c’è da attendere anche più di un mese per avere questo iPhone 13 tra le mani, ma se si ha intenzione di farsi un bel regalo di Natale vale sicuramente la pena attendere. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta di Amazon per questo iPhone 13 da 128GB e di colore Mezzanotte. Il dispositivo è acquistabile ad un costo di 779 euro ed è il risultato di uno sconto del 17% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 939 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Come si può notare il risparmio è notevole e parliamo di un dispositivo ancora piuttosto attuale e appetibile che non ha di certo nulla da invidiare alla concorrenza. Inoltre su Amazon è possibile acquistare questo iPhone 13 anche tramite rate grazie a Cofidis, il che vi permetterà di affrontare la spesa in maniera più serena. Vediamo a questo punto quali sono le specifiche tecniche di questo top di gamma targato Apple. Si parte da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e può contare su un comparto fotografico di rilievo.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. C’è inoltre la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee, inoltre non manca la connettività 5G. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.