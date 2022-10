Sembra ormai consolidato il trend che prevede l’uscita di post senza senso sui social, come ho avuto modo di constatare questa mattina sul fantomatico annuncio relativo ad Orietta Berti morta. In particolare, stanno circolando alcuni screenshot che sembrano annunciare il triste necrologio a proposito di un personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Se da un lato in passato ci siamo soffermati all’interno del nostro magazine soprattutto sulle sue apparizioni in tv, come potrete riscontrare tramite il nostro ultimo articolo a tema, oggi 3 ottobre occorre andare oltre.

Ancora bufale su Orietta Berti morta: alcuni post continuano a fare disinformazione su di lei

Senza troppi giri di parole, vi diciamo che debbano essere assolutamente le speculazioni su Orietta Berti morta, se non altro perché questo lunedì si fa ancora disinformazione su di lei. Come stanno le cose? Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che la cantante sia viva e vegeta. Del resto, basta osservare il fatto che non siano stati diramati comunicati ufficiali sotto questo punto di vista per rendersi conto di essere al cospetto di una fake news. Più che bufala, qui occorre evidenziare il solito approccio di alcuni siti e pagine Facebook che puntano sul clickbait.

Come? Utilizzando l’immagine di un volto famoso ed estraendo a caso un virgolettato di qualche loro intervista, in cui parlano di persone venute a mancare. L’admin di turno, a quel punto, capovolge tutto il discorso, lasciando intendere che sia quello stesso VIP ad essere passato a miglior vita. Così nasce il malinteso su Orietta Berti morta, visto che gli stessi soggetti mirano a diffondere contenuti farlocchi con il chiaro intento di ingannare l’utente finale.

Staremo a vedere fino a dove si spingeranno con questo approccio giornalistico pessimo. Nel frattempo, smentisco con vigore tutte le voci su Orietta Berti morta.