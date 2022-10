Occorre nel più breve tempo possibile un aggiornamento per FIFA 23, in relazione ai portieri buggati che subiscono troppi gol evitabili. Questa la prima sentenza del sottoscritto dopo 48 ore di utilizzo, supportata da diverse testimonianze trovate nei vari gruppi Facebook a tema. Al di là delle questioni relative alle modalità di acquisto del titolo, come riportato durante lo scorso weekend sul nostro sito, è importante concentrarsi su alcuni aspetti che devono essere assolutamente migliorati tramite appositi rilasci di EA Sports. Proviamo a fare il punto della situazione questo lunedì.

Da rilasciare prima possibile un aggiornamento per FIFA 23 sui portieri buggati per gli utenti

A prescindere dalla console in vostro possesso, appare evidente che sia necessario prima possibile un aggiornamento per FIFA 23, in modo da risolvere il problema dei portieri buggati. Troppo limitato il loro rendimento e partite a punteggio altro evidenziano, da un lato, che debba essere migliorata l’intelligenza artificiale dei difensori, chiamati a seguire meglio i movimenti degli attaccanti avversari. Al contempo, appare più oggettivo che mai un malfunzionamento che spesso e volentieri impedisce ai portieri di fare in modo degno il loro lavoro.

Al momento non si hanno riscontri sulle tempistiche necessarie al produttore affinché possa essere rilasciato un primo aggiornamento di FIFA 23, ma la situazione appare molto chiara agli occhi tutti. O quantomeno di buona parte degli utenti che hanno deciso di puntare da subito sul titolo in questione. Vi terremo aggiornati in merito ad eventuali riscontri ufficiali da parte dello staff, sperando che si prenda atto nel più breve tempo possibile di un’anomalie per il gioco.

Il gameplay appare un filo più lento ed in stile PES 19 o 20, ma per valutazioni più precise serviranno alcuni giorni. A prescindere dalla storia dei portieri buggati che richiede un immediato aggiornamento di FIFA 23.

