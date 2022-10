Ringo Starr sta male, ma non ha contratto il Covid-19. L’ex batterista dei Beatles era atteso sabato 1° ottobre al Four Winds Casino di New Buffalo, nel Michigan, ma si è trovato costretto ad annullare alcune date dei concerti per il tour che sta conducendo insieme alla sua All Star band negli Stati Uniti.

La comunicazione è arrivata proprio dallo staff del Four Winds Casino, che ha scritto:

“Ringo è malato e sperava di poter andare avanti – per questo la decisione tardiva – ma l’indisposizione ha influito sulla sua voce. Ringo non ha il Covid. Ringo e la band mandano Pace e Amore a tutti i fan e sperano di vedervi presto”.

Ancora, l’ex batterista dei Beatles ha annullato l’esibizione programmata per domenica 2 ottobre al Mystic Lake Casino, in Minnesota, per lo stesso motivo. Per il momento non è dato conoscere le condizioni di salute di Richard “Ringo Starr” Starkey, 82 anni, che è atteso per martedì 4 ottobre a Winnipeg, Canada.

Tra i fan regna la preoccupazione, soprattutto per l’età del cantautore e per il silenzio social dopo l’ultimo post pubblicato da Ringo il 30 settembre che lo ritraeva insieme a Gregg Bissonette in partenza per il tour. Nessuna dichiarazione anche da parte di Paul McCartney.

Ulteriori novità sulle condizioni di salute della voce di Octopus’ Garden potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Non è dato sapere, inoltre, quale sia il disturbo che ha colpito l’ex Beatles. La stampa internazionale parla di “disturbo sconosciuto”.

Il 16 settembre Ringo Starr ha pubblicato EP3 in digitale, che verrà reso disponibile su supporto fisico il 18 novembre 2022. Tra i collaboratori eccellenti che hanno contributo al disco troviamo Steve Lukather dei Toto alla chitarra e la voce dei 4 Non Blondes, Linda Perry.

Continua a leggere su optimagazine.com