Perché Luca Argentero è assente a Striscia la Notizia? Tra qualche ora i fan dell’attore che ha portato al successo la serie tv Doc Nelle tue Mani si piazzeranno davanti allo schermo per incontrare il loro beniamino ma rimarranno delusi visto che Argentero ha già abbandonato il bancone di Striscia la Notizia.

Molti tireranno un sospiro di sollievo pronti a giurare che il mondo della conduzione non appartiene all’attore di Doc mentre altri sentiranno la sua mancanza visto che da oggi, 3 ottobre, al fianco di Alessandro Siani ci sarà proprio Vanessa Incontrada. La bella attrice torna in casa Mediaset dopo il suo impegno con la musica in Rai in prima serata, e si prepara a conquistare prima il pubblico dell’access prime time e poi quello del prime time con il ritorno di Fosca Innocenti.

Dopo il successo dell’inedita coppia Siani-Argentero, da oggi si riforma la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, di nuovo alla conduzione per il secondo anno consecutivo, fino al 22 ottobre. Lo stesso attore ha commentato: “L’anno scorso Antonio Ricci ha scommesso su Vanessa e su di me e ritornare insieme quest’anno è per noi un piccolo premio, ma anche una grande responsabilità: quella di intrattenere il pubblico con il sorriso e contemporaneamente raccontare il Paese. E con Vanessa tutto diventa semplicemente goliardico, gioia pura. Una festa per noi tutti, in cui come sempre sono invitati tutti gli spettatori”.

Dall’altro lato, Vanessa Incontrada si è detta contenta di poter tornare dietro il bancone del tg satirico: “Come si dice ‘squadra che vince non si cambia’ e noi non vediamo l’ora di entrare nelle case degli italiani per regalare momenti di leggerezza, qualche spunto di riflessione e tanto divertimento”.