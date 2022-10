Trai tanti famosi brand che si stanno rendendo dei veri e propri protagonisti nel mondo degli smartwatch, adesso alla lista si è aggiunto anche OnePlus, azienda cinese nota per la sua produzione di smartphone che ha lanciato il suo primo orologio intelligente: il OnePlus Nord Watch. Negli ultimi giorni circolavano in Rete le prime indiscrezioni su quelle che potevano essere le presunte caratteristiche tecniche ed il prezzo, ora però è l’azienda stessa ad aver reso ufficiale il suo primo smartwatch, di cui andiamo a scoprire insieme i dettagli tecnici completi, l’uscita nei mercati ed il prezzo.

Il nuovo OnePlus Nord Watch presenta un display AMOLED 326PPI 60 Hz da 1,78 pollici (con risoluzione di 368 x 448 pixel), 500 Nits Peak Brightness e 70.7% Screen-to-body Ratio. L’orologio è alimentato da un processore SF32LB555V406. Il sistema operativo (piuttosto leggero) è RTOS con supporto per Android 6.0 o successivo, iOS 11 o successivo. Il device è dotato di connettività Bluetooth 5.2 LE e offre oltre 105 modalità di allenamento rilevate in modo automatico, oltre ad essere resistente all’acqua e ad integrare i seguenti sensori: 3-axis accelerometro, monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Come funzioni multimediali, il wereable offre controlli musicali e scatti con la fotocamera da remoto direttamente dallo smartphone. Il tutto è alimentato da una batteria di 230mAh, che garantisce un’autonomia fino a 10 giorni con utilizzo tipico e fino a 30 giorni in standby.

Il OnePlus Nord Watch, considerate le immagini, presenta un design che richiama subito quello degli Apple Watch, non trovate? Quanto all’uscita, il primo smartwatch di OnePlus sarà lanciato esclusivamente per il mercato indiano nelle colorazioni Midnight Black e Deep Blue. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 euro. Per il momento, non sappiamo ancora se il dispositivo sarà lanciato anche nel mercato europeo, ma resteremo aggiornati su questo aspetto.

Continua a leggere su optimagazine.com