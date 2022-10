Con l’arrivo dell’inverno ci troviamo a dover combattere patologie come raffreddore, bronchite, tracheite, sinusite. Un efficace alleato contro le malattie invernali è l’olio essenziale di Origano, un antinfiammatorio naturale con importanti proprietà antiossidanti, digestive e balsamiche. É un toccasana per il nostro benessere sia fisico che mentale. Quello di origano è anche l’unico olio essenziale adatto anche ai bambini.

Cos’è l’olio essenziale di origano?

É una miscela di composti volatili ottenuta per distillazione in corrente di vapore delle foglie d’origano, ricche di essenze. Sin dall’antichità l’origano era utilizzato a scopi terapeutici. Addirittura alcuni animali se ne nutrivano per curarsi da alcune malattie derivate da punture di insetti.

Quali sono i benefici dell’olio essenziale di origano?