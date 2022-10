Eravate sulle tracce del Samsung Galaxy S22 5G? Oggi 3 ottobre è la vostra giornata, attenti a non lasciarvi scappare l’occasione proposta da Amazon. Il top di gamma sudcoreano è in offerta al prezzo di 649 euro (prodotto ‘Amazon’s Choice‘, venduto e spedito dall’e-commerce). Lo sconto applicato è pari al 26% del listino originale (879 euro), tra l’altro con spedizione Prime in 1 giorno per gli abbonati (resi gratuiti anche) e consegna a casa senza costi aggiuntivi entro domani, martedì 4 ottobre (se l’ordine viene effettuato entro poche ore).

Avete la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S22 5G in un’unica soluzione, versando ovvero tutti i soldi richiesti (in questo caso si parla di 649 euro), oppure in 12 rate mensili da 54,09 euro ciascuna (tutti i prezzi includono anche l’IVA). Leggiamo anche che, al momento del check-out (ovvero durante le battute finali prima di completare l’ordine), verrà applicato un ulteriore sconto di 32,45 euro, così da pagare il Samsung Galaxy S22 5G la cifra esatta di 616,55 euro (quando vi sarà richiesto il pagamento vedrete nella colonna di riepilogo a destra il dettaglio dello sconto applicato, che verrà decurtato in automatico dall’importo totale). Parliamo della versione italiana no brand, disponibile nella colorazione Phantom Black e nel taglio da 128GB di memoria interna.

Offerta Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Non capita spesso di trovare il Samsung Galaxy S22 5G a questo prezzo, anche se siamo ormai arrivati a ridosso della seconda edizione annuale dell’Amazon Prime Day, che dopo la parentesi estiva replicherà l’iniziativa dedicata agli sconti ed alle offerte, questa volta in salsa autunnale. Potete aspettare per vedere se il prezzo del Samsung Galaxy S22 5G, per l’occasione, calerà ulteriormente, oppure approfittarne subito dato l’ottimo prezzo già proposto quest’oggi 3 ottobre. Fossimo in voi non perderemmo altro tempo.

