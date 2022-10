C’è da cogliere al volo una nuova disponibilità PS5 associata, tra l’altro, al gioco del momento FIFA 23. A vendere il bundle ci penserà GameStop nella settimana appena cominciata secondo modalità in parte note, ma di cui abbiamo l’esigenza di conoscere le coordinate temporali esatte.

La prima disponibilità PS5 con FIFA 23 da GameStop si è palesata venerdì scorso 30 settembre, ossia nella giornata di uscita commerciale del gioco più atteso dell’autunno. Oggi, la nota catena specializzata in gaming fa sapere che mercoledì prossimo 5 ottobre ci sarà una live Twitch nella quale saranno fornite tutte le indicazione per conquistare sia la console di casa Sony che il titolo insieme.

L’appuntamento è fissato per le ore 15 con esattezza. Le informazioni sulla vendita abbinata verranno fornite in diretta dai presentatori della live ma non sappiamo esattamente in che momento. Sarà di certo utile seguire tutta la trasmissione su Twitch per non perdersi le dovute istruzioni. Come al solito, la disponibilità di scorte sarà molto limitata e dunque non bisognerà perdere del tempo per passare alla transazione. Il prezzo della console e del titolo messi insieme difficilmente sarà diverso da quello di listino per entrambi i prodotti, nonostante la proposta in bundle. Si tratta, in effetti, di due soluzioni per il gaming molto ricercate e per questo non potranno essere protagoniste di speciali promozioni.

Non è chiaro se la nuova disponibilità PS5 di GameStop riguarderà la versione digital o standard della console. Anche questo è un dettaglio che verrà reso noto durante la live di questo mercoledì. Oltre al titolo FIFA 23, nell’annuncio della prossima diretta, si fa riferimento anche ad altre sorprese e prodotti in promozione ma anche in quest’ultimo caso non è dato sapere di che cosa si tratti. Lo scopriremo tra meno di 48 ore.

