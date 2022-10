Mina Settembre 2 vola alto. L’attesa del pubblico è stata ripagata con una bella puntata della serie con Serena Rossi e lo sforzo di mamma Rai ripagato con un boom in termini di ascolti. La dolce Mina con il suo cappottino rosso hanno sfiorato il 30% di share ieri sera e, in particolare, la serie ha conquistato 5.004.000 spettatori pari al 28.6% di share arrivando al 29.5% con il secondo episodio lasciando Scherzi a Parte a 2.138.000 spettatori con uno share del 13%.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti quelli che adesso chiedono a gran voce una terza stagione di cui, al momento, non si è ancora parlato ufficialmente. In questi ultimi anni Serena Rossi ha avuto il suo bel da fare per via del suo lavoro sul set de La Sposa, che adesso sta conquistando il pubblico spagnolo, il programma di Rai1, Canzone Segreta, e le due stagioni di Mina Settembre, per lei ci sarà ancora spazio per nuovi episodi?

Gli impegni dell’attrice sono sempre molti e per questo i fan temono il peggio convinti che non ci sarà ancora un seguito per Mina Settembre specialmente se la protagonista adesso riuscirà a sistemare le cose nella sua vita privata. Cosa succederà quindi? Le opzioni sono due: la serie potrebbe essere rinnovata per una terza stagione, che andrebbe in onda a più di un anno di distanza da questa seconda, oppure potrebbe terminare con un lieto fine per la Mina di Serena Rossi, dove sta la verità?

La prima puntata della seconda stagione di Mina Settembre INIZIA ORA su Rai1 e in streaming su RaiPlay: https://t.co/Lg5q5vWzIS#2ottobre @serenarossi_com #MinaSettembre2 pic.twitter.com/dDN1Wg2KrY — Rai1 (@RaiUno) October 2, 2022

Ai fan non rimane che seguire Mina Settembre 2 alla domenica sera per tutto questo mese e anche alcuni giorni del prossimo, quali saranno i casi che dovrà seguire la protagonista e quanto questo la avvicinerà o allontanerà dai suoi uomini?