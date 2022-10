Marco Mengoni porta la pizza ai fan in fila fuori dalla Grana Padano Arena di Mantova, alla vigilia della prima data del tour nei palasport. Parte così la nuova serie di concerti dell’artista di Ronciglione, che ha dato una piccola anticipazione ai fan a Roma e Milano in estate, per la prima volta nella sua carriera live negli stadi.

Lo Stadio Olimpico e lo Stadio San Siro lo hanno accolto per due date evento, antipasto di una intera tournée nei palazzetti dello sport, al via adesso.

Il tour autunnale di Marco Mengoni ha avuto inizio da Mantova. La prossima fermata sarà il Mediolanum Forum di Assago, Milano. Da sempre attento ai suoi seguaci e alle loro esigenze, un video immortala Marco Mengoni che porta la pizza ai fan in fila fuori dalla Grana Padano Arena a Mantova. In tanti erano in fila già dalla notte per assicurarsi le prime file del palasport nel parterre. Inutile dirlo: su TikTok è già virale. Un gesto umano da parte di un grande artista che mette a segno un platino dietro l’altro.

Marco Mengoni ha inaspettatamente avuto un pensiero per tutti coloro che hanno atteso ore in fila prima del concerto. Si è fatto consegnare delle pizze che a sua volta ha portato fuori dal palazzetto, ai fan in coda al fresco di ottobre.

Dopo il doppio concerto a Mantova, il tour di Marco Mengoni farà tappa nelle seguenti città e location.

2 e 3 ottobre 2022 Mantova, Grana Padano Arena

5, 7, 8 e 10 ottobre 2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum

12 ottobre 2022 Torino, Pala Alpitour

14 ottobre 2022 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 ottobre 2022 Pesaro, Virtifrigo Arena

18 ottobre 2022 Firenze, Nelson Mandela Forum

21 e 22 ottobre 2022 Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre 2022 Eboli, Palasele