Con il finale di The Chelsea Detective, in onda su Giallo il 3 ottobre in prima serata, termina la programmazione della serie inglese ideata da Peter Fincham per AcornTv. Il canale 38 del digitale terrestre ha trasmesso i quattro episodi di questo poliziesco ambientato nell’omonimo quartiere della zona ovest di Londra da settembre 2022, pochi mesi dopo il debutto della serie nel Regno Unito lo scorso febbraio.

Il finale di The Chelsea Detective è costituito dal quarto ed ultimo episodio di questa prima stagione, composta da 4 film da circa 90 minuti l’uno: ciascuno di essi è stato dedicato ad un caso di omicidio da risolvere, tutti affidati all’ispettore capo Max Arnold e alla sergente sergente Priya Shamsie (interpretati rispettivamente da Adrian Scarborough e Sonita Henry).

Anche il finale di The Chelsea Detective parte dal ritrovamento di un cadavere. Ecco la trama dell’ultimo episodio, intitolato Studiare a Chelsea: Giallo lo trasmette lunedì 3 ottobre dalle 21.10 in prima visione assoluta per l’Italia.

Un insegnante, amato e rispettato, viene ucciso. Durante l’indagine sulla scuola privata in cui insegnava vengono a galla diversi segreti inimmaginabili.

Il finale di The Chelsea Detective chiude la prima stagione, in attesa che inizino le riprese della seconda: secondo alcuni siti inglesi che riportano notizie di casting per la serie, la produzione dovrebbe ripartire entro l’autunno 2022 e i nuovi episodi potrebbero debuttare nel Regno Unito la prossima primavera. Tra circa un anno, quindi, Giallo potrebbe trasmettere la seconda stagione in Italia.

Continua a leggere su optimagazine.com