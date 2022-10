Ci siamo, l’attesa per la terza ed ultima giornata di andata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League è giunta al termine: il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà l’ostico Ajax di Alfred Schreuder domani sera 4 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la Johann Cruijff Arena di Amsterdam, Olanda. Gli azzurri attualmente sono al comando della classifica a quota 6 punti, alle sue spalle vi sono il Liverpool e Ajax con 3 punti, mentre i Rangers sono il fanalino di coda con 0 punti.

Nelle due precedenti sfide il club di Aurelio De Laurentiis è riuscito ad ottenere due super vittorie: la prima all’esordio al Maradona contro i Reds di Klopp con il punteggio di ben 4-1; il secondo successo è arrivato, invece, a Glasgow contro i Rangers con un secco 3-0. D’altro canto, gli olandesi sono reduci da una goleada all’esordio ottenuta in casa contro i Rangers per 4-0, mentre nell’ultimo match contro il Liverpool sono usciti sconfitti con il punteggio di 2-1. Detto ciò, andiamo a scoprire insieme dove vedere lo spettacolare Ajax-Napoli in diretta TV e in streaming e quali sono le probabili scelte dei tecnici. La super sfida sarà trasmessa in diretta TV su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite), Sky Calcio 4 e Sky Sport 4K.

La partita, inoltre, si potrà vedere anche in diretta streaming su Sky Go scaricando l’app su PC, smartphone o tablet, ma anche su NOW e Mediaset Infinity, per cui basta scaricare l’app Infinity+ su smart TV compatibili, smartphone e tablet, collegandosi al sito di Mediaset Infinity tramite computer o notebook, o tramite dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Di seguito le probabili formazioni di Ajax-Napoli che domani alle ore 21.00 potrebbero essere schierate:

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn;

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

Continua a leggere su optimagazine.com