Al via cast e personaggi di Sopravvissuti, in onda su Rai1 a partire da lunedì 3 ottobre. La serie è una coproduzione internazionale a guida italiana dell’Alleanza Europea, che vede la Rai collaborare con i due servizi pubblici dell’Europa continentale France Télévisions (Francia) e ZDF (Germania). La regia è di Carmine Elia.

Sopravvissuti segue le vicende di un gruppo di superstiti della barca di nome Arianna. Partiti in 12, ne torneranno solo in 6. Sulla banchina Luca, alla guida del cantiere Leone che ha organizzato la traversata, saluta gioioso sua moglie Sylvie e le due figlie. Anita, ruvido ispettore di polizia, guarda partire suo figlio Gabriele, che sarà il medico di bordo. Tra gli altri, si imbarca anche la famosa attrice Giulia Morena con il marito e il figlio.

Dopo pochi giorni di navigazione, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, al largo delle coste venezuelane, viene ritrovato un relitto. È l’Arianna. A bordo, ancora viva, solo la metà dell’equipaggio. I sopravvissuti sono sconvolti, prostrati dalla fame e dalla sete ma ancora vivi. Interrogati dalle autorità, raccontano della tempesta che ha sorpreso la barca dopo pochi giorni di navigazione, della disperazione dopo un anno alla deriva. Il ritorno alla normalità sarà duro, in quanto i superstiti avranno a che fare con i fantasmi del passato che non li lasceranno andare. Cos’è successo in quell’anno in cui sono scomparsi?

Nel cast e personaggi di Sopravvissuti, Lino Guanciale nel ruolo di Luca Giuliani; Giacomo Giorgio è Lorenzo Bonanno; Vincenzo Ferrera è Tano Russo; Barbora Bobuľová è Giulia Morena; Stéfi Celma è Sylvie; Manda Touré è Malika; Fausto Maria Sciarappa è Stefano Bonanno; Florian Fitz è Frank Berger; Sophie Pfenningstorf è Alex; Desirèe Pöpper è Elena; Nicolas Maupas è Roberto; Raffaella Rea è Paola; Domenico Luca è Matteo; Luca Biagini è Armando; Pia Lanciotti è Anita; Elena Radonicich è Titti; Camilla Semino Favro è Matilde; Alessio Vassallo è Gabriele; Adèle Wismes è Maria; Luca Castellano è Francesco; Carmine Recano è Massimo; e Nello Mascia interpreta don Marco.

"Questa storia inizia un anno fa, quando salpiamo da Genova per una traversata atlantica.

"Questa storia inizia un anno fa, quando salpiamo da Genova per una traversata atlantica.

Quello che non possiamo sapere è che dopo una settimana incontriamo una tempesta che ci lascia alla deriva, perduti, fuori dal mondo…"

Nel primo episodio di stasera, dal titolo I sopravvissuti, dopo essere salpata dal porto di Genova, l’imbarcazione Arianna viene colpita da una violenta tempesta. Un anno dopo, il relitto viene ritrovato con sei superstiti a bordo, metà di quelli che erano partiti. Tutti sono tormentati da misteriosi fantasmi e nascondono un segreto. Quale? Cosa è successo davvero su quella barca?

A seguire, l’episodio 1×02 dal titolo Il ritorno. I naufraghi cercano di tornare alle loro vite, ma è difficile perché tutto è cambiato. Luca deve ricostruire il suo rapporto con Sylvie e le figlie. Anita è addolorata per la morte di Gabriele e incolpa Marta. Léa deve andare avanti senza Armando. Nino è afflitto dal senso di colpa per la morte dei genitori. Quando Anita assiste agli interrogatori, si accorge che i sopravvissuti sembrano recitare un copione, un racconto concordato…

L’appuntamento con Sopravvissuti è per stasera alle 21:25 su Rai1.

