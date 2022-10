Il nuovo Moto G72 è stato ufficialmente presentato, portando con sé alcune caratteristiche interessanti. Parliamo di un medio-gamma piuttosto solido, che include uno schermo FullHD+ da 6.55 pollici di tipo pOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device è spinto dal processore MediaTek Helio G99 (octa-core a 6nm con 2x Cortex-A76 @ 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 @ 2 GHz), con GPU Mali-G57 MC2, 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno UFS 2.1 (espandibile tramite microSD).

Il Moto G72 presenta anche una fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W. Il sistema operativo Android 12 gestirà la parte software, con un unico major-upgrade previsto (non si dovrebbe andare oltre Android 13, quando poi sarà rilasciato dal produttore) e fino a 3 anni di patch di sicurezza garantite. Non mancano a bordo del Moto G72 la certificazione IP52 contro polveri e liquidi, come pure la suite ThinkShield for mobile per una protezione dei dati più sicura. Il device potrà essere acquistato a partire dal prossimo 12 ottobre, nell’unica configurazione con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, nelle colorazioni Meteorite Grey e Polar Blue ed al prezzo di 18999 rupie (pari al cambio attuale a circa 236 euro).

Il dispositivo sarà disponibile sul mercato indiano, ma vogliamo pensare la casa alata decida, prima o poi, di venderlo anche in Europa (a qualcuno di voi potrebbe anche interessare), anche se forse ad un prezzo leggermente superiore. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

