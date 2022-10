Quando va in onda Amici di Maria De Filippi nel 2022? Su quali canali? Dove vedere la striscia quotidiana del Daytime e in quali giorni? E lo speciale settimanale? In questo articolo chiariremo i vostri dubbi sulla programmazione di Amici di Maria De Filippi che nella nuova edizione del 2022 va in onda in tre momenti diversi, su due canali.

Lo speciale di Amici su Canale 5 (settimanale)

Iniziamo dallo speciale di Amici su Canale 5, ossia l’appuntamento tradizionale del pomeriggio. Un appuntamento a settimana va in onda nel weekend e, dopo essere stato trasmesso a lungo il sabato, Amici ha cambiato giorno per spostarsi alla domenica.

Questo è l’appuntamento delle classifiche e delle sfide di canto e di ballo, anche eliminatorie. Canale 5 è anche lo spazio per gli ospiti, personaggi del mondo della musica, della danza, dello spettacolo, dello sport, che si alternano ogni settimana per esibirsi e/o per valutare le esibizioni dei nuovi concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

Da segnare in agenda: domenica, dalle ore 14.00 alle ore 16.30, su Canale 5.

Il Daytime di Amici di Maria De Filippi

Due gli appuntamenti con il Daytime di Amici di Maria De Filippi, la striscia quotidiana che consente di spiare tra prove e lezioni nella scuola più amata d’Italia. Qui vedremo cantanti e ballerini alle prese con le prove in studio, seguiti dai coach e dal cast dei docenti.

Il Daytime di Amici di Maria De Filippi, nell’edizione 2022, viene trasmesso su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.10 alle ore 16.40 ma anche su La5 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.10 alle ore 14.45.

Quando va in onda Amici di Maria De Filippi

Ricapitoliamo dunque gli orari, i giorni e i canali da segnare in agenda per seguire tutti gli appuntamenti con Amici di Maria De Filippi nel 2022.

Lo speciale settimanale su Canale 5 va in onda la domenica dalle 14.00 alle 16.30.

Il Daytime va in onda dalle 16.10 alle 16.40 su Canale 5 dal lunedì al venerdì e dalle 14.10 alle 14.45 su La5 dal lunedì al venerdì.