Più che normale è che in questo primo weekend di ottobre si vada a caccia di offerte FIFA 23 su Amazon. Il gioco più atteso è stato lanciato nella giornata di venerdì scorso e tanti potenziali giocatori vorrebbero provarlo immediatamente. La disponibilità del titolo è assicurata sul noto store, anche se non è possibile beneficiare subito di sconti per l’acquisto.

In mancanza di vere e proprie offerte FIFA 23 su Amazon, ci si dovrà accontentare dei prezzi di listino del titolo. In particolar modo, la soluzione di gioco per la PlayStation 4 non poteva che costare 69,90 euro. Per tutti coloro che sono riusciti ad accaparrarsi una PlayStation 5, al contrario, l’esborso attuale non potrà essere inferiore ai 79 euro.

In merito alle due soluzioni per console Sony più o meno recenti, va detto che il titolo per PS4 è disponibile in gran quantità con consegna garantita già domani 3 ottobre. Al contrario, FIFA 23 per PS5 è proposta in un numero di scorte più limitato e la spedizione del pacco non avverrà prima del giorno 5 o anche 7 ottobre.

FIFA 23 Standard Edition PS4 | Italiano OGGETTO GIOCATORE SQUADRA DELLA SETTIMANA 1: Oggetto giocatore non...

OGGETTO KYLIAN MBAPPÉ IN PRESTITO: Per 5 partite FUT

FIFA 23 Standard Edition PS5 | Italiano OGGETTO GIOCATORE SQUADRA DELLA SETTIMANA 1: Oggetto giocatore non...

OGGETTO KYLIAN MBAPPÉ IN PRESTITO: Per 5 partite FUT

Proposta con card FIFA Points

Se delude, per ora, la mancanza di offerte FIFA 23 su Amazon, possiamo far notare quanto segue: nel caso in cui si decida di acquistare il titolo con le PSN Card per i FIFA Points, si potrà beneficiare di speciali condizioni. Il gioco per PS5 e con PSN Card per 1050 FIFA Points è venduto a 89,96 euro. Più economica è la soluzione con la stessa carta ma abbinata alla console Sony più datata, ossia la PS4. In questo secondo caso, la spesa da affrontare sarà uguale a 79,98 euro. Probabilmente, almeno per qualche settimana, i prezzi fin qui elencati resteranno tali e non ci saranno particolari sconti.

