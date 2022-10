Non sono sporadici i problemi al microfono di Apple Watch Serie 8 e Apple Watch Ultra. Le anomalie sono state confermate dalla stessa Apple raggiunta da un numero rilevante di testimonianze di clienti colpiti dai malfunzionamenti. Gli errori vanno a colpire funzioni principali degli smartwatch e per questo non possono essere per nulla sottovalutati.

Cosa accade più precisamente? Chi possiede un Apple Watch Serie 8 o Ultra afferma di non riuscire ad utilizzare al meglio il relativo microfono e dunque anche Siri. Ad esempio l’assistente vocale non registra memo vocali e tanto più non risponde al comando di lanciare una chiamata. Accade piuttosto che i clienti visualizzano degli errori di varia natura sullo schermo del loro dispositivo e dunque sono bloccati in alcuni passaggi pure fondamentali nel comune e quotidiano utilizzo del loro esemplare.

Esiste una soluzione per i problemi al microfono di Apple Watch Serie 8 e per l’ultimo arrivato Apple Watch Ultra? L’azienda di Cupertino, nell’ammettere i malfunzionamenti attuali, ha fatto sapere che un rimedio temporaneo al problema potrebbe essere il riavvio dei dispositivi affetti dalle difficoltà. L’indicazione fornita lascia intendere che gli errori maturati siano riconducibili solo ad una questione di tipo software e non hardware. La notizia può essere dunque considerata positiva, visto che (presumibilmente) un nuovo aggiornamento software dovrebbe porre fine alla questione in davvero poco tempo.

L’update watchOS 9.1 è in beta e non dovrebbe tardare, nella sua versione definitiva, sugli Apple Watch interessati dalle problematiche sopra riportate. Nel corso del mese di ottobre, l’aggiornamento dovrebbe giungere per tutti nella sua release definitiva e dunque risolvere i gravi problemi fin qui indicati. Fino ad allora, il riavvio frequente dei dispositivi potrebbe almeno essere un rimedio parziale, per utilizzare a pieno (o quasi) il proprio smartwatch.

