Nuovo mese e nuove anomalie per il social network; per quale motivo Instagram non aggiorna i follower di svariati profili di utenti? Da ieri 1 ottobre, l’anomalia si sta verificando per un discreto numero di utenti: la cosa di certo infastidisce chi utilizza moltissimo il servizio, magari anche per lavoro, visto che dalla crescita del proprio account dipendono anche dei guadagni. Giusto è dunque comprendere quali difficoltà sono in corso e se possono esserci dei rimedi (almeno momentanei) al bug.

La nuova anomalia in corso

Settembre non è stato avaro di problemi Instagram, per nulla. In particolar modo, si sono ripetuti errori nella visualizzazione dello stato online dei contatti ma anche nella fruizione dei contenuti. Ora, con l’inizio del nuovo mese, entra di scena un’altra tipologia di errore. Sono in tanti a lamentare il fatto che proprio Instagram non aggiorna i follower.

Di solito, riaggiornando il proprio profilo, il numero di seguaci viene cambiato in automatico, in base alla loro crescita o decrescita. Da svariate ore la funzione sembra non essere più garantita e di fatti, il numero di altri utenti che hanno deciso di seguirci resta immutato costantemente.

Ci sono soluzioni

L’anomalia riportata oggi potrebbe di certo essere riconducibile a problemi a monte per il social network che andrebbero affrontati con un eventuale aggiornamento delle app di riferimento. Nell’attesa, potrebbe essere utile procedere nella seguente maniera: proprio l’app social dovrebbe essere chiusa del tutto (anche in background) e dunque riavviata in un secondo momento. Potrebbe anche essere utile uscire dal proprio profilo per poi ri-autenticarsi e pure verificare la presenza o meno di aggiornamenti sull’App Store Apple o sul Play Store di Google. Per quanto riguarda la risoluzione definitiva dell’errore, è per ora impossibile ipotizzare i tempi per un ritorno alla normalità,