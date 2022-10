Anche oggi danno la sensazione che Michael Schumacher sia morto. Questa la conclusione alla quale possiamo giungere facilmente, alla luce di alcuni titoli di giornale davvero pessimi. Il solito clickbait, con titoli basati sul nulla e che, a conti fatti, ci rimandano a ben altri contenuti con il solo scopo di attirare gli utenti ad accedere al pessimo articolo del giorno. Un trend periodico, purtroppo, che purtroppo ci presenta il conto a poco più di un mese dal nostro ultimo articolo a tema. Il tutto, con la sensazione che di tanto in tanto andremo sempre incontro a situazioni simili.

Chiariamo che Michael Schumacher non sia morto oggi, nonostante i soliti articolacci disponibili online

Si parla di comunicati, di novità strappalacrime, lasciando pensare che la situazione del campione tedesco sia evoluta in peggio. Le cose non stanno così ed è ora di chiarirlo una volta per tutte. Tenete a mente che eventuali annunci di un certo tipo farebbero il giro del mondo in pochi minuti e che una notizia del genere non l’apprendereste certo da un sito di cui non avete mai sentito parlare fino ad oggi. E così, basta una semplice intervista rilasciata da Jean Todt, in cui di tutto si parla tranne che delle condizioni di salute dello stesso Michael Schumacher, a scatenare il pessimo giornalismo che caratterizza quest’epoca sul web.

Non ci sono aggiornamenti ufficiali e bollettini sull’indimenticato campione tedesco. Non saremo noi a dirvi che sta migliorando senza avere informazioni concrete tra le mani, ma ribadiamo che Michael Schumacher non sia morto. Al contrario di quello che ci lasciano credere alcuni siti in queste ore.

La speranza è di poter condividere coi nostri lettori qualche buona notizia nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo gli addetti ai lavori hanno il compito di non prendere in giro nessuno su Michael Schumacher.