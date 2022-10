Nella puntata del 2 ottobre, il ritorno di Anbeta Toromani ad Amici. Stavolta la ballerina torna nel programma di Maria De Filippi in qualità di giudice: sarà lei a giudicare e a valutare le esibizioni dei ragazzi per la classifica di ballo.

Anbeta Toromani ad Amici non è l’unico giudice esterno in programma oggi: con lei ci sarà il cantante Achille Lauro, per giudicare la prova speculare per il canto. Achille Lauro ascolterà le esibizioni dei cantanti di Amici di Maria De Filippi ed assegnerà dei voti al fine di stilare la classifica di gradimento della categoria canto che la scorsa settimana era stata stilata da Ornella Vanoni.

In questo modo si otterranno due nuove classifiche: la prima per i concorrenti di danza, la seconda per i concorrenti della categoria canto. Mentre Achille Lauro giudicherà le cover dei concorrenti di Amici, gli inediti saranno valutati da un volto noto di Radio 105: Max Brigante. E non è ancora tutto. Il canto oggi prevede un terzo giudice che si occuperà di valutare la sfida.

Charlie Rapino, vicepresidente di Artisti First è attesa negli studi di Amici per giudicare la nuova sfida tra cantanti.

Sul fronte degli ospiti, ad Amici nello speciale del 2 ottobre ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari per la presentazione del nuovo singolo, Ricordi. Nel talent show di Maria De Filippi, poi, Giorgio Meneschincheri, presidente e fondatore del progetto Tennis & Friends – Sport e Salute.

L’appuntamento è su Canale 5 per lo speciale pomeridiano che anche quest’anno resta confermato alla domenica.

I concorrenti di Amici 2022/2023

CANTANTI

AARON, TOMMY DALI E PICCOLO G (PROF ZERBI)

CRICCA, NDG E NIVEO (PROF CUCCARINI)

WAX, ANDRE E FEDERICA (PROF ARISA)

BALLERINI

GIANMARCO, RAMON E RITA (PROF CELENTANO)

LUDOVICA, MADDALENA E SAMU (PROF EMANUEL LO)

ASIA, MATTIA, MEGAN E SAMUEL (PROF TODARO)