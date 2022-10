Da alcune settimane a questa parte è disponibile il nuovo aggiornamento iOS 16 per gli iPhone compatibili e, allo stato attuale, sembrano ormai oggettivi i problemi inerenti la batteria. Neanche la distribuzione della patch iOS 16.0.2 pare aver migliorato la situazione in modo significativo, al punto che oggi 2 ottobre voglio portare alla vostra attenzione qualche rimedio che potrebbe rivelarsi utile. Al di là delle considerazioni fatte nei giorni scorsi sul versante autonomia all’interno del nostro sito, infatti, ci sono alcune semplici operazioni da condurre per metterci subito una pezza.

Dritte per limitare i problemi di iOS 16 sulla batteria: i cinque potenziali rimedi da considerare

In attesa di tempi migliori con l’aggiornamento iOS 16, ad esempio, potrebbe essere molto utile disabilitare l’aggiornamento dell’app in background. In questo modo, infatti, richiederemo meno sforzi ai nostri iPhone. Non dovrete fare altro che recarvi nel menù Impostazioni> Generali> Aggiorna app in background> Seleziona Disattiva. Il tutto, applicando l’impostazione quantomeno a quelle app che sospettiamo possano essere la causa del problema.

Opportuno, poi, evitare che il device si scarichi troppo prima di metterlo sotto carica. Da questo momento, dunque, si consiglia di mantenere sempre il proprio iPhone carico con un valore superiore al 15%. Altro aspetto sottovalutato, poi, riguarda la ricarica ottimizzata. Saggio, per proteggere la salute della batteria, puntare sulla funzione fornita da Apple per proteggere dal sovraccarico la batteria del tuo iPhone, in modo che oltre l’80% il device inizi a caricarsi più lentamente.

Disabilitiamo anche i servizi di localizzazione con iOS 16. Con servizi basati sulla posizione sempre abilitati, il nostro iPhone sarà continuamente attivo in background. Fate poi molta attenzione alla presenza di eventuali nuovi aggiornamenti da installare, visto che da un giorno all’altro potrebbe arrivare un contributo utile da Apple sotto questo punto di vista.