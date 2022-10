Celestial di Ed Sheeran è una dichiarazione d’amore del cantautore di Halifax per la serie, con i nuovi videogiochi Pokemon Scarlet e Pokemon Violet in arrivo su Nintendo Switch dal 19 novembre.

La voce di Divide non ha mai nascosto la sua passione per i Pokemon, e infatti nel video ufficiale di Celestial diretto da Yuichi Kodamala vita dell’artista diventa un cartone animato. Nel testo, Ed Sheeran racconta quanto la sua persona amata lo faccia stare bene, e soprattutto descrive la paura che tutto si rovini come nei bei sogni.

Eppure Ed Sheeran, nel brano, si rincuora del fatto che il suo amore sia in grado di vincere su tutto. Per realizzare questo brano il cantautore britannico ha aperto una vera e propria collaborazione con la The Pokemon Company. A proposito del brano, Ed Sheeran racconta:

“Gioco alla serie Pokémon da quando ero alle elementari. Io e mio fratello avevamo versioni diverse dei giochi e ci scambiavamo Pokémon per completare entrambi i nostri Pokédex. Adoravo anche le carte, ma la mia passione per i giochi era davvero smisurata. Amavo tutto il mondo che hanno creato; mi permetteva di distrarmi quando succedeva qualcosa di spiacevole, nella mia vita o a scuola, a cui non volevo pensare. Era un mondo in cui potevo rifugiarmi, e non ho mai smesso di giocare. Anche ora che ho 31 anni possiedo lo stesso Game Boy Color di allora e gioco a Pokémon Giallo o Pokémon Argento quando viaggio in aereo o in treno durante i tour. È davvero un onore poter aggiungere una mia canzone a un videogioco Pokémon e realizzare un video così nostalgico. Girarlo è stato veramente fantastico: spero che vi piacerà, insieme alla canzone!”.

Dall’altra parte Kenji Okubo, presidente della The Pokémon Company International, ha dichiarato:

La reciproca attestazione di stima, quindi, ha fatto sì che le due realtà si incontrassero. Celestial di Ed Sheeran è un brano squisitamente pop, perfetto per la leggerezza del mondo ludico e soprattutto nel perfetto stile del cantautore britannico che, negli ultimi anni, si è scoperto esploratore di generi arrivando a supporre una collaborazione con i Cradle Of Filth e incantando tutti con un featuring insieme ai Bring Me The Horizon.

Di seguito il testo e la traduzione di Celestial di Ed Sheeran.

You see tonight, it could go either way

Hearts balanced on a razor blade

We are designed to love and break

And to rinse and repeat it all again

I get stuck when the world’s too loud

And things don’t look up when you’re goin’ down

I know your arms are reachin’ out

From somewhere beyond the clouds

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial

Celеstial

I see the light shining through the rain

A thousand colours in a brighter shadе

Needed to rise from the lowest place

There’s silver lining that surrounds the grey

When I get lost, will you come back around?

Things don’t look up when you’re goin’ down

I know your arms, they are reachin’ out

From somewhere beyond the clouds

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial

Celestial, oh

We were made to be nothin’ more than this

Findin’ magic in all the smallest things

The way we notice, that’s what really matters

Let’s make tonight go on and on and on

(You make me feel) We were made to be nothin’ more than this

Findin’ magic in all the smallest things

(You make me feel) The way we notice, that’s what really matters

Let’s make tonight go on and on and on

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial, ohh

Celestial, ohh

Celestial, ohh