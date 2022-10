Le migliori immagini di auguri di buona Festa dei Nonni non possono mancare per la speciale ricorrenza 2022. La data del 2 ottobre segna in calendario l’appuntamento per la giornata in cui i preziosi pilastri di tante famiglie verranno celebrate come è giusto che sia.

Perché si festeggia il 2 ottobre

La prima cosa da dire è che la Festa dei Nonni cade il 2 ottobre, a seguito della legge n. 159 del 31 luglio 2005. La ricorrenza è dunque abbastanza recente ma si allaccia alla tradizione del calendario cattolico che vede celebrato, proprio nel secondo giorno del nuovo mese, il ricordo degli angeli custodi. Esattamente come questi ultimi infatti, si ritiene che i nonni siano i custodi della famiglia, la accudiscano pure (in svariati casi, soprattutto nei riguardi di nipoti piccoli) secondo le loro possibilità e siano anche portatori di armonia e pace.

Le immagini più belle

Le immagini più belle di buona Festa dei Nonni 2022 sono servite nella galleria sottostante. Oramai è innegabile come la maggior parte dei festeggiati di questa ricorrenza sia pure avvezza alla tecnologia. In effetti, capita sempre più spesso che gli anziani parenti utilizzino almeno WhatsApp e attraverso il servizio di messaggistica siano abituati a ricevere e anche inviare contenuti. Proprio per questo motivo, selezionare e condividere una delle soluzioni presenti in questo articolo sarà di certo un’operazione sensata.

Nelle immagini di buona Festa dei Nonni di questo 2022 sono espressi i migliori sentimenti verso i cari parenti, quelli che continuano ad accompagnarci e purtroppo anche chi non è più accanto a noi. L’ideale sarebbe pure accompagnare una delle soluzioni proposte in galleria con qualche frase scritta di proprio pugno per rimarcare l’importanza dei veri pilastri della famiglia, di certo non solo nella giornata del 2 ottobre.

