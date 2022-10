Siamo destinati ad imbatterci in un interessante passo in avanti tramite la scheda tecnica del prossimo Samsung Galaxy S23 Ultra. Questa volta non si parla del processore, a differenza di quanto avvenuto con il nostro ultimo articolo sulla serie in arrivo tra circa cinque mesi in Italia e nel resto del mondo. Già, perché questo sabato bisogna tornare per forza di cose sulla questione fotocamera, in relazione ad aspetti che vanno al di là dei semplici numeri sui megapixel. Vediamo come stanno le cose e quali siano le idee del colosso asiatico.

Passi in avanti annunciati con le foto in movimento del Samsung Galaxy S23 Ultra dal prossimo anno

A tal proposito, diventa interessante condividere gli ultimi aggiornamenti forniti da SamMobile. Secondo la fonte, saranno tangibili i passi in avanti delle foto in movimento del Samsung Galaxy S23 Ultra. Saranno device destinati a contare sulla tanto attesa fotocamera principale da 200 MP aggiornata, ma non bisogna dimenticare che, in fin dei conti, il sensore teleobiettivo manterrà la sua risoluzione di 10 MP. Insomma, sotto questo punto di vista non avremo passi in avanti significativi da evidenziare.

Allo stesso tempo, però, bisogna tenere in considerazione il fatto che Samsung possa aggiornare i sensori rimanenti in modi diversi oltre ad aumentare il numero di pixel. Non a caso, le ultime indiscrezioni ci dicono che il Samsung Galaxy S23 Ultra rischia di essere il primo telefono Samsung ad avere un teleobiettivo con tecnologia di stabilizzazione dello spostamento del sensore.

Al momento si tratta solo di questioni legate a brevetti, ragion per cui non possiamo ancora nutrire certezze sotto questo punto di vista per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S23 Ultra. Nello scorcio finale del 2022, in ogni caso, ne sapremo di più, fermo restando che il produttore intenda migliorare la qualità degli scatti in movimento.