Cala ulteriormente su Amazon il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker dalle interessanti qualità tecniche e che può essere davvero utile per tutti gli sportivi che non vogliono spendere cifre esorbitanti, ma allo stesso tempo poter monitorare accuratamente il proprio allenamento. Come sempre il famoso sito di e-commerce propone offerte davvero interessanti sui prodotti tecnologici e quest’oggi non potevamo non menzionare quella riguardante lo Xiaomi Mi Band 7. Parliamo di un device di ultima generazione che si ritrova sul famoso sito di e-commerce con uno sconto del 13%.

Scende sempre di più il prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon: gli ultimi aggiornamenti in Italia

Impossibile non tornare sull’argomento, dopo l’articolo pubblicato in settimana. Questo sta a significare come dai 59,99 euro iniziali si è arrivati ai 52 euro. Parliamo di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti fino ad ora su Amazon da questo Xiaomi Mi Band 7, per questo l’offerta risulta essere davvero molto allettante. Non è un caso come le scorte a disposizione sul famoso sito di e-commerce stiano per terminare, poche unità sono ancora disponibili, ciò significa che bisogna affrettare i tempi per riuscire ad accaparrarsi questo Xiaomi Mi Band 7 al prezzo sopra citato.

La consegna è come sempre gratuita e nel giro di pochi giorni questo fitness tracker arriverà comodamente a casa vostra. Inoltriamoci a questo punto nelle caratteristiche di tale device. In primis menzioniamo un display AMOLED da 1,62 pollici, più grande del 25% rispetto al modello precedente. Ci sono poi oltre 100 nuovissimi quadranti tra i quali scegliere, con effetti di animazione molto più fluidi. Dal punto di vista prettamente tecnico questo Xiaomi Mi Band 7 si occupa dell’analisi del massimo consumo di ossigeno, un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano.

Non manca poi il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca ed anche del sonno. Ovviamente si possono scegliere tra oltre 110 attività sportive da analizzare nello specifico attraverso questo Xiaomi Mi Band 7. Un prodotto di qualità, ad un prezzo super.

