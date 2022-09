Tutto è pronto per il debutto della coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi su Canale5 e mentre i fedelissimi fan dei due attori sono pronti a rivedere in tv i propri beniamini, altri sono già con il dito puntato pronti a commentare quello che vedranno in tv, quale sarà il risultato? Da mesi ormai Canale5 pubblicizza la serie tv con la speranza di risollevare un po’ la triste sorte che è toccata alla sua seralità, l’esperimento sarà veramente riuscito questa volta?

Viola come il mare è la nuova serie diretta da Francesco Vicario in partenza oggi, venerdì 30 settembre, in prima serata su Canale 5, e in cui l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre mai conosciuto, inizia a lavorare nella redazione di Sicilia WebNews come giornalista di cronaca nera fino a quando non incontra un affascinante Can Yaman, che interpreta l’Ispettore Capo Francesco Demir.

Collaborazioni e scontri caratterizzeranno il loro lavoro insieme anche se spesso sarà l’attrazione a prendere il sopravvento, i due riusciranno a resistere per il bene della loro collaborazione? Viola si rivela un’alleata preziosa per Demir per la sua capacità di capire le persone al di là delle apparenze e grazie ai loro ‘colori’ che la aiuta a risolvere i casi più intricati. Il resto lo scopriremo questa sera?