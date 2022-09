Stanno venendo a galla ulteriori dettagli a proposito del processore che dovremmo toccare con mano attraverso il Samsung Galaxy S23, in relazione ad una serie destinata ad arrivare sul mercato tra poco più di cinque mesi. Da sempre, il produttore coreano prova a fare la differenza rispetto alla concorrenza in questo specifico settore, motivo per il quale diventa particolarmente importante comprendere in quale direzione stiamo andando verso il 2023. Indipendentemente dalle sigle dei vari chip, sarà cruciale capire in che modo si voglia evolvere rispetto a quanto osservato con il Samsung Galaxy S22 lo scorso inverno.

Tutti i dettagli sul processore del Samsung Galaxy S23, destinato ad essere più performante

Insomma, se dal punto di vista estetico non possiamo aspettarci una rivoluzione da questi device, come del resto abbiamo osservato nella giornata di ieri con un articolo dedicato, allo stesso tempo occorre mettere a fuoco anche le indicazioni di questa mattina sul versante chip. A tal proposito, è possibile citare una fonte autorevole come IceUniverse, secondo cui il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 verrà distribuito con specifiche diverse da quelle che sono state citate dagli addetti ai lavori in queste settimane.

Cosa comporterebbe una scelta del genere? Qualora i Samsung Galaxy S23 dovessero seguire una direzione simile, al posto di due core Cortex-A720, lo Snapdragon 8 Gen 2 consentirebbe agli utenti di contare su una coppia di core Cortex-A715. A questo aggiungiamo il fatto che il Cortex-X3 avrà una velocità di clock massima di 3,2 GHz e il Cortex-A510 avrà una velocità di clock di 2 GHz. Per completare il discorso, i core Cortex-A715 e Cortex-A710 avranno velocità di clock fino a 2,8 GH.

Si parla di una variante del Samsung Galaxy S23 dotata di un core principale con clock a 3,4-3,5 GHz. Il confronto è fattibile con lo Snapdragon 8+ Gen 1, che dispone di un core principale con clock a 3,2 GHz,