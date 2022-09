Esce il nuovo album di thasup, all’interno numerosi duetti di cui anche uno con l’amato artista di Latina. Tiziano Ferro duetta con thasup sulle note di R()t()nda, Rotonda, mentre in radio ha il nuovo singolo: La Vita Splendida.

Un ritorno in grande stile, quello di Tiziano Ferro, che oggi festeggia il primo posto in radio. Dopo anni di silenzio, l’artista torna in scena e i fan gli confermano l’affetto di sempre. La sua è la canzone più trasmessa dalle radio in Italia e tra le più apprezzate dell’autunno. La Vita Splendida vanta la firma di Brunori Sas e apre la strada al nuovo progetto discografico di Ferro in uscita a novembre.

Si intitola Il Mondo è Nostro e ha già una data di uscita. Tiziano ne ha parlato come l’album più difficile della sua vita e presto sarà disponibile per l’ascolto.

Intanto, il cantante di Latina presta la sua voce anche in un duetto con thasup, un artista che stima in modo particolare e che oggi rilascia il nuovo album. “Un genio del presente e del futuro”, così ne parla Tiziano Ferro nell’annunciare la collaborazione sui social. “Una ventata di vita nuova”, aggiunge in riferimento al collega dei record dal volto segreto.

“Grazie thasup e che R()t()nda sia solo l’inizio”, conclude. In R()t()nda Tiziano Ferro duetta con thasup: il brano è disponibile da oggi negli store digitali all’interno dell’album c@ra++ere s?ec!@le che accoglie numerosi ospiti tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Lazza, Sfera Ebbasta e Coez.

Continua a leggere su optimagazine.com