Basta seguire la diretta del Grande Fratello Vip per capire che Marco Bellavia è il primo vippone ad essere stato preso di mira dal gruppo e questo è stato confermato nella diretta di ieri con la nomination arrivata ai suoi danni. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il pubblico visto che in molti si sono accorti della fragilità dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e hanno preso le sue difese soprattutto quando viene attaccato e denigrato dai suoi coinquilini, Charlie Gnocchi in primis.

A prendere le sue difese ieri sera è stata Sonia Bruganelli evidenziando in diretta:

“Penso che lui nei primi giorni abbia cercato di dare allegria al gruppo, poi si è reso conto che è in un gruppo in cui non gli interessa niente di quello che lui ora sta vivendo, di come si sente, perché è il branco che lo vede in difficoltà e che adesso lo mangia perché funziona così. Marco in questo momento sta chiedendo aiuto! Ora chi è sensibile gli starà vicino, chi non lo è cercherà di mangiarlo!”.

In molti sui social hanno notato la stessa cosa tanto da inveire contro alcuni vipponi presenti in casa soprattutto quando Marco Bellavia ha ammesso il suo disagio etichettandosi come ‘squilibrato’ in questo momento ma senza legare questo suo stato alla possibile depressione. Forse a questo sono dovute le lacrime che tanto hanno disturbato i suoi coinquilini nella notte?

Il popolo dei social è sconvolto dal comportamento e dagli attacchi gratuiti dei suoi coinquilini e ha apprezzato le parole di Luca che sembra l’unico ad essersi schierato al fianco del suo coinquilino, come andrà a finire questa storia dopo la diretta di ieri?

Nella puntata di ieri sono finiti in nomination Marco Bellavia, Giovanni Ciacci e Giaele De Donà.