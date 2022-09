Comprare il Samsung Galaxy S22 Ultra quest’oggi 30 settembre conviene ancora di più: il top di gamma del colosso di Seul viene proposto su Amazon al prezzo di 949 euro, con un notevole risparmio sul listino originale che ricordiamo essere pari a 1279 euro. C’è solo un piccolo dettaglio di cui tenere conto prima di lanciarsi all’acquisto: il prodotto viene generalmente spedito entro 1, 2 mesi, con consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista tra il 20 ottobre ed il 3 novembre.

Potrete pagare il Samsung Galaxy S22 Ultra in un’unica soluzione oppure in 12 rate mensili da 79,09 euro ciascuna. Parliamo chiaramente della versione italiana con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, no brand e colorazione Phantom Black. La cosa potrebbe non fermare chi è veramente interessato ad accaparrarsi il Samsung Galaxy S22 Ultra, dispositivo sempre molto apprezzato e che molti reputano il re indiscusso degli smartphone Android di attuale generazione (in attesa venga presentato il Samsung Galaxy S23, non prima del prossimo febbraio a margine del MWC 2023 di Barcellona).

Offerta Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Estrai S Pen e...

Capiamo bene la smania di quanti vorranno portarsi a casa il telefono, che scatta foto fenomenali restituendo anche prestazioni fuori dalla portata di molti altri colleghi (parliamo dei top di gamma degli altri marchi, che magari, a parità di prezzo, potrebbero non offrire le stesse prestazioni). Offerte di questo genere non si presentano tutti i giorni: vi conviene approfittarne subito se non volete lasciarvi scappare l’occasione. Non c’è bisogno di farvi l’elenco delle specifiche tecniche di cui il Samsung Galaxy S22 Ultra è equipaggiato (se siete qui immaginiamo le conosciate molto bene), ma restiamo a disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto.

