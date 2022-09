Only The Strong Survive di Bruce Springsteen è il nuovo album del Boss. L’annuncio è arrivato dopo intere settimane di hype in cui sono scoppiati alcuni rumor sulla possibile novità discografica. Nelle ultime ore il Boss ha rotto il silenzio: Only The Strong Survive sarà una raccolta di cover di cui oggi Springsteen ci offre un assaggio con Do I Love You (Indeed I Do), tributo a Frank Wilson che incise il brano nel 1965 per la Soul, etichetta sussidiaria della Motown.

Con Only The Strong Survive, Bruce Springsteen rende omaggio al meglio dell’r’n’b con cover attinte dai cataloghi della Motown, della Gamble & Huff e Stax. Ecco le sue dichiarazioni:

“Volevo fare un album in cui cantare e basta. E quale musica migliore, per fare tutto questo, se non il repertorio americano degli anni sessanta e settanta? Ho preso ispirazione da Levi Stubbs, David Ruffin, Jimmy Ruffin, the Iceman Jerry Butler, Diana Ross, Dobie Gray, Scott Walker, tra gli altri. E ho provato a rendere giustizia a tutti loro e a tutti gli spettacolari autori di questa musica gloriosa. Il mio obiettivo è permettere al pubblico moderno di fare esperienza della bellezza e gioia di queste canzoni, così come ho fatto io fin dalla prima volta che le ho sentite. Spero che amiate ascoltarle tanto quanto ho amato io realizzarle”.

Only The Strong Survive di Bruce Springsteen è stato prodotto da Ron Aniello. Ecco la tracklist ufficiale:

1 Only The Strong Survive – Jerry Butler 2 Soul Days – Dobie Gray 3 Night Shift – The Commodores 4 Do I Love You – Frank Wilson 5 The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore – The Walker Brothers 6 Turn Back The Hands of Time – Tyrone Davis 7 When She Was My Girl – The Four Tops 8 Western Union Man – Jerry Butler 9 I Wish It Would Rain – The Temptations 10 Don’t Play That Song – Aretha Franklin 11 Any Other Way – Jackie Shane 12 I Forgot To Be Your Lover – William Bell 13 Rooms of Gloom – The Four Tops 14 What Becomes of the Brokenhearted – Jimmy Ruffin 15 Someday We’ll Be Together – Diana Ross and The Supremes

Only The Strong Survive di Bruce Springsteen sarà fuori l’11 novembre 2022.

Da oggi in radio e su tutte le piattaforme streaming è disponibile Do I Love You (Indeed I Do), cover di un grande classico del cantante statunitense Frank Wilson inciso nel 1965 per la Soul, sotto-etichetta della Motown.

Per Springsteen è un glorioso ritorno dopo il successo di A Letter To You. Il Boss, inoltre, sarà in Italia nel 2023 con tre date durante le quali le cover di Only The Strong Survive potrebbero comparire nella setlist.

Continua a leggere su optimagazine.com

C’mon

Here I am on bended knees

I lay my heart down at your feet

Do I love you?

All you have to do is ask

I’ll give until there’s nothing left

Do I love you?

As long as there is life in me

Your happiness is guaranteed

I’ll fill your heart with ecstasy, darling

Do I love you?

Tell me now

Do I love you?

Ooh, ooh

Do I love you?

Indeed I do

Oh darling

Indeed I do

The very thing that I want most

Is just to have and hold you close

Do I love you?

From morning until late at night

You fill my heart with pure delight

Do I love you?

Whenever I lay me down to sleep

I pray the Lord your soul to keep

And bring it on home safe to me, darling

Do I love you?

C’mon darling

Do I love you?

Ooh, ah

Do I love you?

Indeed I do

Sweet darling

Indeed I do

C’mon

Now whenever I lay me down to sleep

I pray the Lord your soul to keep

And bring it home safe to me, darling

Do I love you?

Oh, tell me now

Do I love you?

Oh, darling

Do I love you?

Indeed I do

Sweet darling

Indeed I do

Oh baby

Indeed I do

Hello baby

Indeed I do

Indeed I do