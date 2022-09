A dicembre potrebbe essere presentato il OnePlus 11R, dispositivo di cui sentiremo molto parlare. Il telefono monterà uno schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz e sarà alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1, con fino a 16GB di RAM e 256GB di storage interno (parliamo, come potete vedere, di un dispositivo molto potente, che speriamo di poterci accaparrare anche noi in qualche modo). Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, la fotocamera posteriore dovrebbe montare un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La parte frontale sarà scandita da un unico sensore da 16MP.

La batteria dovrebbe avere una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica SuperVOOC da 100W. Il OnePlus 11R, per il resto, si presenterà come un device altamente performante, che speriamo possa arrivare anche in Italia per fornire un’altra valida alternativa per la fascia medio-alta del mercato (ci piacerebbe davvero arrivasse, sperando in un cartellino non troppo pretenzioso per mantenere alto l’interesse generale). Non sappiamo quale sarà il prezzo di vendita del dispositivo: il suo predecessore, il OnePlus 10R, è stato proposto ad un prezzo di lancio compreso tra i 38999 ed i 43999 INR (in base alla configurazione acquistata), ossia tra gli 489 ed i 551 euro al cambio attuale (un prezzo giusto, che speriamo possa mantenersi su questa linea anche per quanto riguarda il prossimo OnePlus 11R, che sarà anche più performante).

ARTICOLI CORRELATI

Vedremo se il prossimo OnePlus 11R sarà venduto anche in Europa (come ci auguriamo) e soprattutto a quale costo. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com