Nei parchi urbani italiani sono presenti mediamente 5 rifiuti per metro quadro. A sporcare il verde pubblico sono soprattutto i mozziconi di sigaretta, ma anche plastica, bottiglie di vetro e pacchetti di merendine.



A lanciare l’allarme è Legambiente in occasione della trentesima edizione dell’iniziativa di volontariato ambientale “Puliamo il mondo”, con il rapporto Park Litter 2022. L’indagine è stata eseguita da 697 volontari che hanno raccolto immondizia in 56 parchi urbani di 28 città.

Di seguito la classifica dei rifiuti più presenti nei parchi urbani, con il dato percentuale rapportato al totale degli oggetti raccolti.

Mozziconi di sigarette (42,2%) Tappi di bottiglia o di barattoli e linguette lattine (9,4%) Pezzi di carta (8,1%) Pezzi non identificabili di plastica (5,8%) Bottiglie o pezzi di bottiglie di vetro (5,4%) Sacchetti di patatine, dolciumi e caramelle (3,2%)

Nei parchi sono stati ritrovati anche i dispositivi di protezione individuale (DPI). Le mascherine sono state raccolte nel 44,6% dei parchi setacciati, mentre i guanti in lattice nel 12,5% dei parchi.

Oltre alle sigarette, la maggior parte dei rifiuti derivano da prodotti “usa e getta” (21%) e da imballaggi (26%).

Park Litter 2022 ha preso in esame anche la presenza o meno dei cestini per la raccolta differenziata. Solo nel 24,2% dei parchi urbani sono stati istallati cestini per differenziare i rifiuti secondo i materiali.