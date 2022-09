Tre personaggi d’eccezione del mondo dello spettacolo nella giuria di Non Sono Una Signora, il nuovo show di Alba Parietti al via a novembre su Rai2. Particolare il meccanismo: lo spettacolo si concentra sulla figura della drag queen e sfida tutti ad indovinare i concorrenti famosi che si nascondono dietro costumi e balli appositamente studiati per l’occasione.

Chiaramente non mancheranno i giudici. La giuria di Non Sono Una Signora sarà composta da tre personaggi noti e molti amati dal pubblico che TVBlog svela in anteprima.

La giuria di Non Sono Una Signora

Tutto è quasi pronto per lo show di Non Sono Una Signora e per l’atteso ritorno di Alba Parietti in televisione. La prima puntata è fissata per il 7 novembre su Rai 2 ma lo spettacolo a tema drag andrà in onda in cinque appuntamenti settimanali consecutivi con gran finale il 5 dicembre.

Già pronta la giuria: ci saranno Cristina D’Avena, Sabrina Salerno e Filippo Magnini. Saranno oro a giudicare e valutare le performance messe in scena dai concorrenti misteriosi che si celeranno dietro le drag. Compito della giuria anche quello di provare ad indovinare il personaggio nascosto dietro l’abito da drag. L’unica ad avere esperienza in show simili è la cantante Cristina D’Avena, che ha preso parte in passato a Drag Race Italia, il primissimo programma TV a tema drag in onda su Discovery.

Non Sono Una Signora, lo show che vede Alba Parietti alla conduzione, però, aggiunge un tocco in più: nasconde dietro le drag un personaggio noto al pubblico che dovrà essere indovinato dai giudici, una sfida anche per tutti coloro che seguiranno da casa.

