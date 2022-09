L’arrivo dell’iPhone 14 sul mercato, con tutte le sue varianti, inevitabilmente ha portato ad un crollo del prezzo dell’iPhone 13, top di gamma della passata stagione. Ecco quindi che è possibile avere tra le mani il modello dello scorso anno ad un costo nettamente conveniente e quest’oggi vogliamo proporvi l’offerta di Amazon per quanto concerne l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna. Il famoso sito di e-commerce ha applicato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro.

Significativo calo del prezzo per iPhone 13 su Amazon a fine mese alla luce dell’ultima offerta dello store

Finalmente un’offerta interessante, dopo il nostro ultimo aggiornamento a tema. Si è arrivati in questo modo al costo finale di 789 euro, con un risparmio piuttosto notevole. Al momento però non c’è la disponibilità immediata e bisognerà attendere qualche settimana in più per avere questo iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna direttamente a casa vostra. La consegna però è assolutamente gratuita ed inoltre si potrà acquistare tale top di gamma di stampo Apple a rate grazie a Cofidis.

Un modo per alleggerire ulteriormente la spesa e dare l’opportunità a più persone di poter acquistare questo iPhone 13 verde. L’offerta di Amazon è tra le più interessanti a riguardo, sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale acquisto. Intanto è bene rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che animano l’iPhone 13. Parliamo di un flagship che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e si ritrova con un comparto fotografico di estrema qualità.

Spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il pezzo forte del comparto fotografico è la modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è il potente chip A15 Bionic per prestazioni fulminee, non manca la connettività 5G e la resistenza all’acqua ed alla polvere.