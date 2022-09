Purtroppo il Portale dell’Automobilista non funziona oggi 30 settembre. Il servizio a cui sono iscritti più di 7 milioni di italiani non è raggiungibile e dunque la totalità degli strumenti ad esso associati non possono essere fruiti. Parliamo di un vero e proprio down e non di sporadici malfunzionamenti, dunque è il caso di capire esattamente quali siano le vere difficoltà in corso.

L’importanza del servizio

Il Portale dell’Automobilista, per chi non lo sapesse, è il sito del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale grazie al quale sia i cittadini che le imprese possono consultare informazioni sui loro veicoli. Sono infatti disponibili anche dei servizi online per gestire i mezzi di trasporto, grazie alla semplice autenticazione con SPID.

Proprio oggi 30 settembre, il Portale dell’Automobilista non funzione in nessuna sua parte. Il down della piattaforma è completo, con la relativa Home inaccessibile. Quest’ultima restituisce un messaggio di errore per mancata risposta del server. Nonostante gli svariati tentativi da dispositivi e browser diversi, il risultato non cambia per nulla.

I servizi non accessibili

Proprio perché il Portale dell’Automobilista non funziona, sono molti i servizi ai quali non è possibile accedere. Ce ne sono alcuni che non richiedono neanche l’accesso con SPID come quelli relativi alle informazioni sulla copertura assicurativa, le officine per la revisione ma anche la disponibilità di modulistica per specifiche pratiche. Più grave poi è il mancato accesso ad altri strumenti utili dopo l’autenticazione come la consultazione del punteggio della patente di guida, la data di scadenza di una revisione e molto altro ancora.

Davvero è difficile ipotizzare quando i servizi del Portale dell’Automobilista potrebbero tornare del tutto funzionanti. Lo stesso Dipartimento dei Trasporti a cui fa capo il progetto non ha reso note le motivazioni del down.

