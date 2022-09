Tremate, tremate, le streghe son tornate: debutta Hocus Pocus 2 su Disney+, il sequel dell’iconico film del 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

La pellicola diretta da Anne Fletcher è una chiara operazione nostalgia: dopo quasi trent’anni si torna nella città di Salem, che aveva dato i primi natali alle sorelle Sanderson, tre streghe potenti e meschine, che nel sequel conosciamo meglio e scopriamo come hanno ottenuto i poteri, attraverso una lunga introduzione. La storia si sposta poi nel presente, dove la sedicenne Becca (Whitney Peak) festeggia il suo compleanno insieme all’amica Izzy (Belissa Escobedo) facendo come negli anni passati: un incantesimo nel bel mezzo del bosco. Stavolta però non ci sarà la loro amica Cassie (Lilia Buckingham), che da quando si è fidanzata sembra ignorarle.

Nei tempi moderni, le sorelle Sanderson sono ricordate a Salem come delle celebrità: ogni Halloween i giovani ascoltano storie sulle loro gesta, e su come 29 anni fa sono state riportate in vita e tornate in città. Le streghe stanno di nuovo per tornare per colpa di Becca e Izzy. Quando il loro incantesimo va storto, ecco Winifred (Midler), Mary (Najimy) e Sarah (Parker) vive e vegete che si esibiscono in un numero musicale.

Giunte nel 2022, i tempi sono cambiati: le persone a Halloween si vestono come le tre streghe, che vanno a caccia di pozioni tra i reparti di cosmetica e prodotti di bellezza. E stavolta anche gli adolescenti sono cambiati: non sono più ingenui come trent’anni fa. Becca infatti è una ragazza interessata alla magia e sa come proteggersi dai malefici. Le streghe cantano, stanno al passo coi tempi, ma non perdono il loro brio. Winifred è sempre la leader del trio, Mary e Sarah quelle più svampite.

La grande sfida di Hocus Pocus 2 su Disney+ è quella di renderlo un prodotto appetibile per le nuove generazioni, ma allo stesso tempo omaggiare il film originale. La regista Anne Fletcher ha saputo trovare un compromesso in questo senso: “Onorando il primo film e portando avanti il sequel mi assicuro di rendere onoro a questi personaggi per i fan, e farli vedere anche alla nuova generazione”, ha spiegato nella conferenza stampa.”

Il concetto di sorellanza rimane intatto nel sequel, come lo era nel primo film, ha spiegato Bette Midler: “Sono intensamente leali l’una con l’altra, anche se i loro rapporti sono… Attraversano diversi strati emotivi. Ma credo che in modo divertente, il loro legame è molto forte. In ogni situazione in cui le donne si trovano insieme, un legame di amicizia e sorellanza è davvero importante. E questo film lo dimostra.”

In Hocus Pocus 2 l’operazione nostalgia funziona, ma fino a un certo punto. Le sorelle Sanderson ci piacevano perché malvagie, senza scrupoli, ma allo stesso tempo simpatiche e un po’ imbranate. Nel modernizzare la storia e renderla appetibile anche alle nuove generazioni, offrendo quindi spunti interessanti per un nuovo sequel, si finisce per sacrificare alcuni dettagli essenziali al carattere dei personaggi in favore di un moralismo non richiesto.

