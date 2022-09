Dopo il GP d’Italia, che si è disputato sul circuito di Monza lo scorso 11 settembre e che ha visto il trionfo di Max Verstappen su Red Bull, il campionato mondiale di Formula 1 riaccende i motori e torna in pista per un altro entusiasmante appuntamento. La prossima tappa del Circus, infatti, è in programma a Singapore presso il Marina Bay Street Circuit da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli della prossima gara, il programma e dove vedere la diretta TV e streaming.

Iniziamo nel dare alcune informazioni relative al tracciato cittadino non permanente sito a Marina Bay, Singapore. Il senso di marcia è antiorario e la pista attraversa alcune delle zone più belle e suggestive della città. La realizzazione è stata curata dal noto progettista Hermann Tilke. Il circuito fu inaugurato nel 2008, si snoda in 23 curve totali ed è lungo 5.063 metri. Ospita solamente la categoria di Formula 1, e su questa pista, il tempo record assoluto è stato registrato in gara nel 2018 da Kevin Magnussen su Haas VF-18 fermando il cronometro su 1’41”905.

Ora, andiamo a vedere quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming la prossima gara stagionale. Il Gran Premio di Singapore 2022 inizierà quest’oggi venerdì 30 settembre con le Prove Libere 1 alle ore 12.00, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 15.00, mentre sabato 1 ottobre toccherà alle Prove Libere 3 alle ore 12.00 ed alle Qualifiche alle ore 15.00. La gara, invece, si terrà domenica 2 ottobre alle ore 14.00. Il GP di Marina Bay sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 14.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. L’evento sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà in differita le qualifiche, alle ore 18.00 e la gara alle ore 18.30.

