Pio e Amedeo tornano in tv con Emigratis 2022 e niente cambia o, meglio, migliora. Chi li segue o ne ha sentito parlare sa bene quale sia lo ‘stile’ dei due comici pugliesi e anche mercoledì sera le cose sono andate come previsto, forse un po’ troppo. Dopo quattro anni i due hanno provato a riportare in tv il loro programma ‘cult’ di Italia1 cavalcando l’ora del successo (e delle polemiche di Felicissima Sera) ma il risultato non è stato dei migliori.

La loro comicità senza scrittura e il voler ripetere lo stesso sketch e le stesse battute per ben tre ore ha distrutto anche i fan più accaniti che si sono trovati davanti un cambio location e ‘ospite’ ma vedendo il resto sempre immutato e monotono, ma cosa dovevamo aspettarci? La forza di questo programma è sempre stata questa formula un po’ ‘da strada’ e questo elemento non poteva mancare anche se Mediaset ha pensato bene di proporne una versione edulcorata fatta di temi importanti come l’emergenza climatica, il caro bollette, il reddito di cittadinanza o la guerra.

A quanto pare, però, questo non è bastato visto che Emigratis ha portato a casa 2.547.000 telespettatori e il 16,9% di share e la replica de La forma dell’acqua de Il Commissario Montalbano ha portato a casa 3.130.000 telespettatori e il 18,3% di share. In un comunicato stampa, Mediaset ha poi precisato il dettaglio degli ascolti definendo ottimo il debutto di Emigratis e Giancarlo Scheri, direttore di rete, ha evidenziato:

“L’arrivo di Emigratis su Canale 5, dopo il boom di Felicissima sera, conferma quanto lo stile Pio e Amedeo abbia colpito il pubblico italiano. Ospiti importanti e prestigiosi, cui la coppia di geniali scrocconi non risparmia nulla, fanno di Emigratis un concentrato di buonumore, leggerezza e irriverenza. Un mix di impertinente allegria, per la quale non possiamo che complimentarci con Pio D’Antini e Amedeo Grieco, e con i team produttivi del programma”.

I fan possono dormire sonni tranquilli, quindi, perché la prossima puntata è confermata e dalle parole di Scheri, dopo un iniziale slittamento, potrebbe tornare anche Felicissima Sera,