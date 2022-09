Aquila di Meg è un ballo, un rito propiziatorio in cui tre artiste si stringono l’un l’altra per evocare una delle forze più potenti che lo spirito umano possa conoscere. Un contenitore di rovo che Meg, leggendaria voce dei 99 Posse da diversi anni in ascesa libera con la sua carriera solista, condivide con Elisa ed Emma Marrone.

Aquila di Meg esce oggi in rotazione radiofonica con l’album Vesuvia, quarto album da solista della cantautrice partenopea tra i numeri uno del pop psichedelico. Per questo singolo Maria Di Donna – questo il suo nome di battesimo – immagina tre streghe buone che danzano intorno ad un fuoco nel bel mezzo di una foresta.

La parola chiave è “sorellanza”, questa la forza cui ci riferiamo nella prima parte, che in questo caso diventa il motore di tutto il brano. Percussioni che fanno rima con dark ed eleganza, quasi à la Björk che spesso è stata fonte di ispirazione sia per Meg che per Elisa. Così la cantautrice partenopea racconta il suo brano:

“Aquila racconta di sorellanza. Di quelle amiche-sorelle che sono fonte di ispirazione costante e ti sorreggono quando ne hai bisogno. Volevo cantarla insieme ad Elisa ed Emma per creare una sorta di triangolo magico: tre streghe buone che si incontrano intorno a un fuoco, in una foresta, e ballano, si raccontano, ridono, cantano, piangono, si guardano negli occhi e si riconoscono, pur essendo così diverse. La voce di Elisa è aria, acqua, quella di Emma è roccia e fuoco. Insieme, le nostre voci diventano un unico coro in cui confluiscono tutti gli elementi, in cui gli opposti si completano, proprio come accade nelle amicizie più indissolubili e vere”.

Elementi, atmosfere e spiritualità. Per avere conferma basterebbe ascoltare il brano perché Aquila di Meg si colloca esattamente al di là del tempo e dello spazio come ogni opera d’arte è in grado di fare. Sui social, Meg ha mostrato le foto dell’incontro in studio con Emma Marrone. Con Elisa, invece, tutto è avvenuto in remoto dal momento che la cantautrice triestina si trovava in tour.

Il risultato è Aquila, una fiaba e nera e bianca, che ci mostra i lati più nascosti del cantautorato italiano di cui non sapevamo di aver bisogno.

