Ci sono alcune indicazioni che possiamo prendere in esame già oggi 30 settembre, in riferimento a coloro che vogliono risparmiare sul prezzo di listino di FIFA 23. Chiaro il richiamo soprattutto verso coloro che si ritrovano con la PlayStation 5, che a conti fatti rappresenta la variante del gioco più costosa tra quelle in circolazione. Se da un lato fino ad oggi ci siamo concentrati su coloro che volevano anticipare la fatidica data odierna per mettere le mani sul gioco, come abbiamo osservato in settimana con altri approfondimenti, è chiaro che ora il discorso si sposti per forza di cose su questioni commerciali.

Capiamo come risparmiare con FIFA 23: è già possibile scendere sotto il prezzo di listino dal 30 settembre

Fatte queste premesse, diventa importante analizzare tutte le strade percorribili per risparmiare sull’acquisto di FIFA 23 rispetto al prezzo di listino che risulta “operativo” oggi 30 settembre. Da valutare la soluzione proposta da GameStop, se pensiamo al fatto che il negozio in questione consente di acquistare FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X con un esborso di soli 40.49 euro al posto dei 79 euro di listino, a patto che portiate nello store un gioco usato per le suddette piattaforme. Da valutare quali siano i titoli che rientrano in un discorso del genere.

Su eBay sono spuntate le prime offerte che consentono di acquistare FIFA 23 per PS5 a poco più di 70 euro, mentre su MediaWorld lo sconto del 10% garantito a chi avrebbe effettuato il preordine entro il 29 settembre al momento non è attivo. Insomma, il rivenditore al momento resta fermo al prezzo di listino. Piccolo risparmio garantito anche da Amazon, che questa mattina prevede uno sconto del 7% per gli utenti PS5 intenzionati a chiudere subito l’ordine. Insomma, il prezzo fissato è di poco inferiore a 75 euro.

FIFA 23 Standard Edition PS5 | Italiano OGGETTO GIOCATORE SQUADRA DELLA SETTIMANA 1: Oggetto giocatore non...

OGGETTO KYLIAN MBAPPÉ IN PRESTITO: Per 5 partite FUT

Insomma, valutate attentamente ogni prezzo fissato per PS5, soprattutto nel caso in cui doveste essere in possesso di una PS5.