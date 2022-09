Giungono segnalazioni importanti per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S22 qui in Italia, considerando il fatto che la serie si appresta a ricevere l’aggiornamento di ottobre anche in Europa. Come anticipato nei giorni scorsi con un altro articolo, infatti, il produttore coreano sta mantenendo i suoi standard, al punto da diffondere il pacchetto software dall’Asia al nostro continente in meno di una settimana. Un modo per confermare il massimo impegno, affinché ci sia meno gap temporale possibile tra un’area e l’altra.

Si comincia finalmente a vedere sui Samsung Galaxy S22 in Europa l’aggiornamento di ottobre

Secondo quanto diffuso da SamMobile, il firmware di cui tanto si parla in questi giorni a proposito del Samsung Galaxy S22, è già in distribuzione in Asia. Oggi 30 settembre, però, sembrerebbe che l’aggiornamento oltre ad essere disponibile in Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam con la versione firmware S908EXXS2AVI7, abbia fatto visita anche ad altri Paesi. Se da un lato l’upgrade è stato lanciato anche a Panama, in mattinata sono arrivate le prime segnalazioni anche dal pubblico europeo.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, Samsung non ha rivelato quali vulnerabilità di sicurezza ha corretto con la patch di sicurezza di ottobre 2022. Tuttavia, come sempre avviene in questi casi, è possibile aspettarsi che il nuovo aggiornamento di sicurezza risolva almeno un paio di dozzine di vulnerabilità riscontrate negli smartphone e tablet Galaxy. Discorso che ovviamente va applicato anche ai Samsung Galaxy S22, nonostante siano gli ultimi arrivati sulla scena.

Staremo a vedere, una volta disponibile l’aggiornamento di ottobre sui Samsung Galaxy S22 anche qui in Italia, quali altre novità verranno a galla per tutti coloro che hanno deciso di puntare su questa serie. Qualora abbiate testato il pacchetto software, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.